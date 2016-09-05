鼓勵中秋不烤肉 屏縣響應環保辦野餐
近年來野餐活動夯，全台掀起一股野餐風潮，屏東縣萬年溪保育協會在今年中秋節鼓勵民眾以低碳環保野餐方式，取代以往的烤肉團聚，並邀請大家11日當天到屏東千禧公園提前過個不一樣的中秋節。
萬年溪保育協會理事長楊衍彬指出，環保應該從自己做起，他以連日來高屏地區豪雨為例，強降雨如果持續不斷恐會致災，這都顯示全球氣候已漸漸出現變化，因此這次慶祝節日以低碳環保為主軸，盼能減少垃圾產出。
為鼓勵親子同遊，除了野餐活動外，現場特別設置親子互動攤位，主辦單位還規畫DIY明信片闖關活動，民眾能收集闖關圖鑑，交由現場工作人員寄出屬於代表屏東的客製卡片。
此次活動贊助野餐包響應環保的立委鍾佳濱表示，中秋原本就是家人團聚時刻，往年父母為了張羅烤肉用品，忙著醃肉、採買，烤完後又必須收拾，往往忘了該把時間留給家人，好好坐下來聊個天，享受簡單生活。
因此，這次中秋節不妨關炭火，選擇野餐去，食材準備過程全家都能參與，而且未有油煙輕食又健康，能呼吸大自然芬多精，家人好友小孩們聚在一起用餐，鍾佳濱鼓勵大家，一起前來屏東千禧公園，感受一下野餐魅力。
(中時)
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