鐵馬騎進快車道 男童遭油罐車擦撞倒地

男童騎腳踏車進快車道，被油罐車擦撞後，人倒地不起。（圖／翻攝「爆料公社」）

「好家在！」昨天（4日）下午3點半，12歲男童騎腳踏車在台中青海路往河南路方向，一輛油罐車行駛在快車道上，慢車道的自小客車踩剎車，車頭向左邊偏移，讓騎在兩部大車之間的男童跟著向左騎，想到太靠近快車道，造成油罐車後輪擦撞到男童，男童被撞後倒地，差點被油罐車撞及，幸好人沒被捲進輪下，有驚無險。

這起交通意外的驚險畫面，被網友PO上臉書社團「爆料公社」，警察局第6分局交通分隊今天表示，這起交通事故已和解，但自行車要依規定行駛慢車道，違法可依道交條例第74條第5款處300-600元。

(中時)