富邦接手義大犀牛 中職會長證實：只差簽約

中職會長吳志揚。（陳怡誠攝）

傳富邦金控將接手義大犀牛，進軍中華職棒，消息在4日深夜曝光，5日中華職棒會長吳志揚也證實此消息，透露義大和富邦已進入最後的簽約階段，預計可在9月底前正式定案，接著進行下個球季接手的相關事宜。

義大犀牛今年季中宣布拋售球隊，對目前僅有4隊的中職投下震撼彈，但經過這期間的接觸，幾乎已確定會由富邦接手，吳志揚也已證實，雙方只差最後簽約，距離定案「不會很久」。而據傳，轉手價碼應該落在新台幣2.4億元至3億元間。

據了解，雙方目前已談妥轉手金額，最重要的DD（實地查核）程序也已完成，就差訂時間進行簽約。而中職將在12日召開領隊會議，會中將針對義大轉手進度進行說明，在買賣方正式完成簽約、確定由富邦接手義大後，中職就將召開常務理事會，在會中通過此案。

(中時電子報)