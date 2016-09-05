印尼總統特使翁俊民訪台 談新南向合作

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印尼總統佐科威特使翁俊民率團訪台。據了解，翁俊民一行人除參加經濟部主辦的台、印尼企業洽談會，響應台灣新南向政策，雙方也將洽談新南向合作的具體項目。

印尼總統佐科威上任後，指定印尼國信集團主席翁俊民擔任總統對台特使。

翁俊民1989年創立國信銀行，亞洲金融風暴時，逢低買下3棟印尼市中心辦公大樓，事業一飛沖天，至今集團業務遍及銀行、地產、醫院、免稅店、媒體。2014年「富比世」（Forbes）印尼富豪排行榜上，翁俊民排名第11。

翁俊民一行人上午參加由中華民國經濟部主辦的「台灣印尼企業洽談會-邁向新南向，開拓印尼新商機」，台灣財經學界人士也應邀出席。

今年64歲的翁俊民出身印尼第二大城泗水，新加坡南洋大學畢業的他華語流利，在印尼華人社群地位舉足輕重。

翁俊民白手起家，並非傳統印尼財閥、政治家族出身，畢業後做過貿易和汽車代理，曾賠光積蓄，還賣過廣東月餅。

他娶了印尼「錢王」、力寶集團創辦人李文正的女兒，為印尼人津津樂道。

此外，據了解，印尼總統特使團此行還將洽談新南向合作項目，包括台糖擬前往設立糖廠，中油將洽談五輕廠出售。1050905

(中央社)