南華大學學生實驗劇團 集資演歌仔戲回饋地方

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南華大學文學系「緣劇團」的嶄新劇碼《瑤華山傳奇》，是送給嘉義縣大林鎮的畢業禮物。（緣劇團提供）

《瑤華山傳奇》劇照。（緣劇團提供）

南華大學文學系「緣劇團」排練情形。（緣劇團提供）

公益演出、回饋地方，南華大學文學系學生實驗劇團「緣劇團」，與全台唯一電台歌仔戲班「正明龍歌劇團」合作，5日演出《瑤華山傳奇》，作為畢業前送給鎮民的禮物，除招待一般民眾索票入場，更邀社福機構長輩來看戲。

2012年，一群熱愛戲劇的南華大學學生組成緣劇團，每年透過推出不同類型劇碼，2013年實驗古裝舞台劇《仙妖緣》大受好評，今年推出全新歌仔戲劇碼《瑤華山傳奇》，由創團團長王盈堯編劇、正明龍歌劇團團長江俊賢導演。

為呈現優質戲劇，妝髮、服裝、音樂、舞台、燈光、舞蹈設計，皆由歌仔戲業界一流團隊操刀，製作成本超過30萬元，緣劇團透過校內、嘉義縣政府、企業、flyingV集資平台籌措經費，製作經費尚有15萬元缺口，即使最後沒募足，團員也會打工償還。

「一切都是對戲劇的熱愛，不後悔！」緣劇團製作人廷皓說，由於籌備期較短，導致與部分企業活動的時間無法配合，即使在校內沒有專屬排練場，得四處借場地，團員一天排戲7小時，依舊甘之如飴。

《瑤華山傳奇》是齣古裝神話歌仔戲，有許多新編唱腔設計，並結合現代舞、民俗舞蹈，故事傳遞善念、教化人心，4日下午3點半從萬國戲院出發，在大林鎮踩街宣傳，5日晚上7點半在大林運動公園演出。

(中時)