台大機械系團隊 獲美創新設計模擬商用軟體冠軍
台灣大學今天表示，由美國機械工程師協會（ASME）主辦IDSC （Innovative Design Simulation Challenge）創新設計模擬國際挑戰賽，每年吸引世界各地頂尖大學學生參賽，今年比賽於8月21日在北卡羅來納州舉辦，由台大機械系教授莊嘉揚指導的陳咨羽、游弘晟及徐阡晏等3名學生，在激烈競爭中獲得第一名的殊榮。
台大指出，這次機械系團隊獲獎作品為《Soft Transformer》。作品透過設計方法與進階電腦模擬探討挫曲大變形，將簡單二維平面設計逆變形成複雜三維立體結構之可能性。
同時團隊亦利用自行開發的平台進行實際驗證。此項設計模擬方法及平台可作為製造複雜三維結構的另一種選擇。此外，類似概念也可用於發展「軟體機器人」，透過軟性材料變形進行驅動，可減少傳統機器人的剛性結構與關節的複雜性。
IDSC競賽分為三組，其中台大團隊參與人數最多、競爭最激烈的「商用軟體」組。參賽者必須先通過網路初選，獲得晉級後才能參加決賽。決賽時須在有限時間內以英語報告設計理念與成果，並回答評審問題，考驗學生表達、台風與臨場的反應。
(中時)
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