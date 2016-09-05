奶粉還有分階段？破解配方奶迷思
架上的嬰兒奶粉琳瑯滿目，除了產地跟成分五花八門，還分成第一階段、第二階段、第三階段成長奶粉，加上廠商的各種行銷話術，往往讓媽媽們在為寶寶挑選配方奶的時候大傷腦筋，到底該怎麼挑才對？
市面上的配方奶粉之所以分為嬰兒成長第一階段（0-6個月）、第二階段（6個月-1歲）甚至第三階段（1歲以後）成長專用，是因為台灣法律規定，1歲以前的奶粉禁止打廣告，廠商在商業考量下，自然會衍生出所謂「階段成長專用奶粉」名目，第三階段的嬰兒奶粉由於開放廣告，便更容易出現各種宣稱效果的台詞出現。然而，嬰兒奶粉的規格具有嚴謹的法規限制，任何上架販售的嬰兒奶粉都必須符合國際規範（聯合國糧農組織與世界衛生組織），包括基本成分要符合標準（熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物等比例要一致，維生素、礦物質等微量元素也要一致）、不可隨便額外添加營養素、避免細菌與毒物汙染等，因此對於市面奶粉的安全性，媽媽們目前已經不需過於擔憂。
此外，就醫學觀點來說，第一階段與第二階段嬰兒所需營養並無不同，並不需要特別區分，加上配方奶的生產需符合國際規範，即使產地、廠牌不同，營養成分也不會有太大的落差，因此寶寶一開始喝的配方奶，直接就可以一直喝到1歲，甚至連所謂第三階段的幼兒成長奶粉也不需要，1歲後的寶寶只需要吃正常食物加上鮮奶即可。
(中時電子報)
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