顧弱勢受教權 林智堅視察非營利幼兒園
新竹市出生率居高不下，今年適逢龍年入學潮，幼兒園登記更為踴躍，市府為優先照顧弱勢學子，增設建華非營利幼兒園，市長林智堅5日視察校舍工程，指示相關單位全力配合，提供弱勢學童優質教育環境。
教育處指出，市府斥資1210萬元，在建華國中興建第4所非營利幼兒園，預計9月底前開學迎新生，教育處將盤整詮釋閒置校舍及空間，規劃增設公立或非營利幼兒園，努力將公私立比例拉近到4比6，減輕家長負擔。
林智堅今天視察建華非營利幼兒園，對於工程細節極為講究，甚至仔細推開櫃子，了解施工品質，並關切水電工程及硬體配備等，力求完工零瑕疵。
林智堅直言，受到少子化衝擊，全台縣市校園面臨減班、廢校危機，竹市出生率高，反而需增班、蓋新校舍，竹市目前公私立比例約2比8，造成公立幼兒園一位難求，市府積極改善，增設非營利幼兒園以因應廣大需求。
園長陳濰綾說，政府無償提供土地、建物及設備，委託公益法人經營管理，依非營利幼兒園實施辦法，學費以經營成本計算，政府補助3成，家長負擔7成，收費介於公立與私立幼兒園之間。
以建華非營利幼兒園為例，每月學費約5500元，提供每天早上7點半到下午5點及課後延拖至6點服務，以配合家長上下班接送，屬於「公立收費、私立服務」的等級，從竹市現有3所非營利幼兒園招生情況相當不錯，便可知家長認同度高。
(中時)
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