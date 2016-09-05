到竹科路跑 馬拉松「接力賽」年底登場

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「新竹城市馬拉松」首創「接力組」，讓跑者接力完成42公里馬拉松。（徐養齡翻攝）

竹科運動風愈來愈夯，「新竹城市馬拉松」首創「接力組」，讓跑者接力完成42公里馬拉松，路跑區域涵蓋市區景點及園區，7日起開放企業集體報名，賽事12月4日登場。

主辦單位指出，接力賽與一般路跑不同之處，在於跑者可透過互助完成長程賽事，首棒從市立動物園出發，到達鐵道路交棒，之後接棒棒次通過過為景觀大道、東香街山道、竹科園區、最後跑回田徑場。

賽事因應棒次路線不同，特別設計專屬獎項，如第2棒跑者攻上海拔109公尺的景觀大道，最快完成者將獲「第一屆大道之神」殊榮，第4棒挑戰海拔134公尺雙峰、高峰路段，可獲「第一屆竹馬山神」獎。

竹科管理局副局長許增如、市府教育處長謝傳崇等昨歡迎科技人踴躍參加，指企業接力路跑有助於企業團結精神，竹科人透過運動揮灑汗水，生活更健康充實。

主辦單位表示，本月7日開放企業接力賽網路報名，提供100組名額，報名條件為所屬公司設籍或有辦公室在竹市及竹科企業行號，組成6人1隊，每人約跑7公里，詳情可洽寶悍運動平台所屬報名網頁。

(中時)