不當黨產10/7聽證會 查中投與欣裕台

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不當黨產處理委員會今天召開第一次委員會議，決議10月7日將召開第一場聽證會，認定中央投資公司與欣裕台股份有限公司是否為中國國民黨附隨組織。

不當黨產處理委員會主委顧立雄下午召開會後記者會表示，未來將由專任委員施錦芳擔任發言人，統一對外說明。

施錦芳表示，今天會中通過「不當黨產處理委員會調查程序辦法」、「不當黨產處理委員會舉行聽證應行注意事項」及「獎勵舉發政黨及其附隨組織不當取得財產辦法」等各項辦法。委員會也決議10月7日將針對中投、欣裕台舉辦第一場聽證會。

媒體詢問，辦法中規定，依法可動支的費用包含人事費等，國民黨工的退休金是否包含在內？

顧立雄表示，政黨及其附隨組織為了支付職雇員薪資或受託管理人報酬、日常水電、電話費、書報費等所需開銷，雖然是屬於政黨及其附隨組織的必要開支，但委員會認為這部分要由合法取得支出，也就是黨費、政治獻金、政黨補助費等，除此之外，不能將已經被推定不當取得的財產支付上述開銷。

他表示，假設政黨要支付薪資或退休金，委員會認為只限於非不當黨產部分，超過這範圍不屬於正當理由。

今天會中也通過「獎勵舉發政黨及其附隨組織不當取得財產辦法」，舉發不當黨產最高可獲新台幣1億元獎金。

施錦芳表示，獎金上限是參考拉法葉艦案獎金1億元，及德國統一後處理東德黨產編列500萬馬克獎金（折合新台幣約1億5000多萬元），因此以1億元為上限。1050905

(中央社)