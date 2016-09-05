3台人在日涉運毒被捕 外交部已通知家屬

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外交部今天表示，日本警方近日以涉嫌走私毒品，違反「興奮劑管制法」為由，逮捕3名台灣籍男子，駐日本代表處獲報第一時間派人前往探視瞭解案情，並已通知家屬。

日本警方今天宣布，3名台灣男子從中國大陸走私毒品約154公斤到日本，市價約107億日圓（約新台幣33億元），3人遭逮捕後否認犯行。

日本警方表示，3人涉嫌於7月從大陸廣東省走私154公斤的安非他命毒品到日本東京江東區港口後，藏於千葉縣木更津市的倉庫等地。走私手法是將安毒以每包120公克分裝藏在LED燈的照明設備中。7月24日3人到倉庫取貨時落網。

外交部呼籲，國人切勿抱持僥倖心態在海外從事不法行為，以免觸犯當地法律，得不償失。1050905

(中央社)