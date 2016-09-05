大甲溪觀光文化季 十大景點票選出爐

流經台中市11區的大甲溪，擁有豐富的生態及功能，台中市政府舉辦大甲溪觀光文化季，票選出10大景點，台中市長林佳龍今天說，希望大家暢遊各景點，一起「飲水思源」。

為了推廣大甲溪沿岸自然生態及人文歷史，台中市政府觀光旅遊局舉辦「大甲溪觀光文化季」，配合活動推出「大甲溪10大景點」網路票選，全台共投下超過30萬張票，加上專家評選，今天在林佳龍的見證下公布票選結果。

票選出來的前10大景點包括高美濕地、武陵農場、東豐─后豐鐵馬道、大甲鎮瀾宮、谷關風景區、大雪山森林遊樂區、梨山風景區、泰安鐵道文化園區、石岡壩、新社白冷圳等。

林佳龍表示，台中的發展與大甲溪密切相關，供應民生用水、水力發電、生態保育等多方面都扮演著重要的角色，大甲溪從上游的櫻花鉤吻鮭，到出海口的白海豚、雲林莞草，有著豐富的生物多樣性，大甲溪的開發利用及文化都應被好好認識及保存，希望大家透過大甲溪觀光文化季一起「飲水思源」。

林佳龍指出，未來除了景點的旅遊行銷及觀光資源整合，也會結合文化、教育等層面，讓大家更認識大甲溪這條台中人的「母親之河」。他還現場朗讀了市府文化局長王志誠（即詩人路寒袖）寫下的「天水」新詩，帶領大家用文字感受大甲溪的魅力。

觀光旅遊局長陳盛山表示，除武陵農場、梨山、谷關、高美濕地等民眾較熟悉的景點，大甲溪還有許多美景及文化等著大家去接觸，未來將整合大甲溪的各景點，規劃為春、夏、秋、冬4季，提供民眾旅遊相關資訊。1050905

(中央社)