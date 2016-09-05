毒蟲用腳踏車、機車 連夜搬光工地機具
41歲盧姓男子等3名毒蟲缺錢買毒，竟把腦筋動到工地機具，連夜分3趟搬光18款機具，害業主損失21萬元；高市警方獲報當時雖鎖定身分，但毒蟲四處遊蕩增添查緝難度，所幸1個月陸續逮獲到案，但他們早已將贓物賤賣，得手3萬多元都拿去買毒，全案依毒品罪送辦。
新興分局自強所7月初獲報工地內放置的機具全數遭竊，專案人員著手調閱周遭路口及公司行號監視器，發現竊賊不只2人，而他們除連夜分批搬運外，從監視畫面看到令警直呼驚訝是，竊賊還1次使用2台腳踏車運載相當重的大型機具，甚至載運至少10公里，藏放前鎮區1處民宅。
警方也從監視畫面拍下機車牌清查竊賊身分，但車主卻另有其人，這名車主因案被關，警方拿著3人影像供指認，終查出盧男、39歲陳男及42歲鄭男等3毒蟲，並陸續通知逮捕到案；警說，這3人曾當過水泥、板模工人，但染毒丟工作，還常聚在一起喝酒。
盧男7月9日騎腳踏車行經前金區1處工地，發現工地堆滿各式機具，他攀爬大門進入，偷了1批機具，隨後又找了陳、鄭，分騎機車及腳踏車，連夜偷竊；竊案雖已逮到人偵破，但贓物早被拿去跳蚤市場賤賣，陳男還抱怨盧男分贓不均，他只分得少量海洛因。
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(中時)
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