綠半數議員陪同登記參選 賴美惠回鍋議長機會濃
民進黨台南市議長補選提名登記第一天，前議長賴美惠在11位議員陪同下登記參選，展現勢在必得的氣勢。鑑於先前外傳有意角逐議長寶座的多位綠營議員均出席力挺，加上賴也取得過半黨內議員的支持，一般預料將可順利成為民進黨議長候選人，回鍋機會濃厚。
台南市議長李全教因議員當選無效案二審敗訴確定，同時喪失議長及議員的身分，依地制法規定議長須補選。民進黨團上周五開會決定推動議長補選黨內初選後，從5日起受理登記至9日中午截止。
今天上午賴美惠在11名議員大陣仗陪同下，率先抵達市議會民進黨團辦公室登記參選，並強調將全力以赴，陪同議員也隨後高呼「民進黨團結」、「賴美惠凍蒜」口號，表達支持力挺之意。
(中時)
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