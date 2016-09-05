遠離過敏、癌症！你不知道的7個百香果好處

你知道百香果對健康的好處有哪些嗎？圖片來源：健康365

夏天無論是來杯香氣十足的百香果飲品，料理上佐以百香果入菜，酸酸甜甜的滋味十分開胃。圓潤香甜的百香果其實原產地於巴西，由日本人引進台灣，成功栽種後才開始大量產出。你知道百香果對健康的好處有哪些嗎？含有鉀成分可調節血壓，同時又具有抗氧化功能，可以養顏美容；以及富含膳食纖維，可以增加飽足感之外，又可以幫助消化，讓排便更通順！

1. 平衡血壓

百香果內的鉀含量高，幾乎不含鈉，對於高血壓患者來說相當適合食用，鉀可調節電解質平衡，並控制身體肌肉的功能（包括調節心肌收縮）。

2. 幫助抗癌

百香果內富含的植化素、類胡蘿蔔素與抗氧化劑，可抑制癌細胞的生長。雖然很多因素會形成癌細胞，但飲食上的調整可有效抗癌。

3. 促進傷口癒合

每100公克的百香果，富含32毫克的維生素C，可以促進膠原蛋白的合成，讓傷口癒合更快，還可以增強免疫力。更可提高鈣吸收，更能預防貧血。

4. 改善視力

百香果含有了1616.6國際單位(I.U.)的維生素A，以及微量的β胡蘿蔔素，研究證實對眼睛相當有益，是眼睛視網膜的必備養分！眼睛的視力和健康會隨著年齡而退化，由於現在小孩常常玩電腦和平板，如果不補充護眼蔬果，減少使用3C的頻率，將會影響到視力。

5. 緩解便秘、排毒

一般來說百香果都會連籽一起吃，這時可獲得其中的高纖維質，有助促進排泄，解決便秘症狀，以及可溶性纖維會促進腸道健康，排出腸胃間的毒素，避免結腸癌。

6. 瘦身減脂

百香果不只開胃更容易帶來飽足感，降低熱量的攝取，且可抑制脂肪吸收。

7. 預防過敏

在台灣平均5人當中就有1人有鼻過敏，百香果和鳳梨都因為含有生物類黃酮，為抗氧化物之一，不只調節免疫力、更可以清除自由基，也能舒緩鼻子過敏、中耳炎等狀況。

百香果現在正值盛產期7～9月，建議可以在當季時吃盛產水果，獲得更多營養。挑選時可注意外皮過皺，熟度較高，選擇鮮豔紫紅色外觀則甜度較高，但如果是腸胃不好、有胃潰瘍病史的患者，則不建議吃太多百香果，建議可以稀釋水分食用、避免空腹，避免對腸胃造成負擔，以防再引起胃潰瘍。

(中時電子報)