教廷國務院長：牧靈須與中國大陸對話

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副總統陳建仁訪問梵蒂岡，昨天與國安會副秘書長曾厚仁及外交部政務次長吳志中會晤教廷國務院長帕洛林樞機主教。

陳副總統一行是由駐教廷大使李世明陪同，會晤帕洛林（Card. Pietro Parolin）。

外交部轉述，帕洛林向陳副總統及特使團表達歡迎之意，雙方就台梵關係等議題廣泛交換意見。

帕洛林特別說明教廷基於福傳及牧靈的目的必須與中國大陸對話，以就教會相關事務磋商，期與普世教會共融。

陳副總統表示，教宗方濟各在今年2月台灣台南地震發生後展現悲天憫人的胸懷，於第一時間捐贈5萬美元協助救災，獲得台灣民眾感念，他此行代表總統蔡英文及台灣人民捐款10萬歐元，透過教廷援助義大利地震災區民眾。

帕洛林則表示，衷心感謝中華民國政府人道援助善舉，以及一向對教宗呼籲的支持。1050905

(中央社)