香港立會選舉 本土派預料奪6席

香港新一屆立法會選舉尚未開票結束，但據推算，泛民主派在地方直選上稍占優勢。此外，本土派異軍突起，奪得6席，改變議會傳統政治版圖。

本屆議會共選出70個議席，其中35席由地方直選即分區一人一票選出，具真正的民主意義；另外30席由代表行業利益的功能組別產生。

剩下5席由所謂的「超級區議會」產生，正確名稱是區議會功能界別。雖然它也是功能界別，5席卻是由不分區選舉產生，整個香港作為單一選區，由選民一人一票選出。

地方直選共分5區，即港島區、九龍東、九龍西、新界東及新界西。建制派在上屆地方直選中取得17席，泛民則有18席。

據推算，在「占中」運動之後才成立的一些本土組織，首次參選即可奪得6席，排擠了泛民或建制派的議席。

當選的本土組織和代表有無黨派的朱凱迪、香港眾志的羅冠聰、小麗民主教室的劉小麗、熱血公民的鄭松泰，以及青年新政的游蕙禎和梁頌恆。但梁頌恆的當選仍有待最後確認。1050905

(中央社)