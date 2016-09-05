減輕家長負擔 竹市盼增非營利幼兒園
為提供優質平價的幼兒就學服務，新竹市長林智堅今天表示，市府將持續努力，加快腳步增設公立及非營利幼兒園，減輕家長經濟負擔。
新竹市政府表示，市府斥資新台幣1210萬元，在建華國中興建第4所非營利幼兒園，並預計9月底前開學迎新生，林智堅今天前往視察工程進度。
林智堅指出，受少子化浪潮，各縣市不少學校面臨減班、廢校命運，但在出生率連續10年居全國之冠的新竹市，反而需增班、蓋新校因應。
他說，有鑑於竹市公私立幼兒園比例約2：8，造成公立幼兒園一位難求的困境，已要求教育處盤整全市閒置校舍及空間，規畫增設公立或非營利幼兒園，期盼努力將公私立幼兒園比例拉近為4：6，減輕家長育兒的經濟負擔。
建華非營利幼兒園長陳濰綾表示，非營利幼兒園是由政府無償提供土地、建物及設施設備，委託公益法人經營管理，依非營利幼兒園實施辦法之規定，以經營成本計算學費，學費由政府補助30%，家長只要負擔70%，收費介於公幼與私立之間。
建華國中校長張文忠指出，臨近寶山路側校門原體育用品器材室空間釋出後，已整修為地上2層、含4間教室及廚房、辦公室各1間等符合「幼兒園及其分班基本設施設備標準」之軟硬體空間，完成後將作為該園4班120名幼兒之活動空間。
教育處表示，非營利幼兒園對幼兒而言，可享有優良教師及正常化的教學，而且各園優先收托不利條件幼兒，及早提供弱勢幼兒適切之協助；對教保服務人員而言，提供有保障的薪資、福利及可以發展其專業的工作場域；對家長而言，收費介於公幼及私幼之間，減輕經濟與照顧負擔。1050905
(中央社)
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