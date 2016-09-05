低碳過中秋 屏東社團辦野餐
社團法人屏東縣萬年溪保育協會今年中秋節選擇以低碳環保野餐方式，邀民眾11日到屏東市千禧公園野餐，提前先過不一樣的中秋佳節。
立委鍾佳濱為這次野餐活動，提供代表屏東的「農來屏東野餐包」贊助活動，他期待屏東活動都能持續以低碳環保在地方式辦理，讓民眾能更多食用在地食品及餐點機會。
鍾佳濱表示，中秋節關炭火，野餐也是一種新選擇，戶外野餐沒有油煙輕食又健康，能呼吸大自然芬多精。
主辦單位萬年溪保育協會理事長楊衍彬表示，這次以「低碳環保」方式規劃，為了減少垃圾量，特別以「可分解袋」為包裝，減少垃圾產出。
野餐活動在11日下午2時至6時，現場特別設有親子互動攤位，因活動於中秋節前，主辦單位特別規劃「DIY明信片闖關活動」，透過攤位闖關收集圖鑑蓋章，再寄出屬於自身風格且代表屏東的客製卡片。
野餐包由四海食品公司特別研發中秋限量圓形「月亮鬆餅」為主餐之一，再搭配在地特色的食品。
報名洽詢專線：(08)733-6599、(08)736-3833。1050905
(中央社)
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