NBA》他決定暫離賽場照顧罹患腦瘤愛妻

鵜鶘主控哈勒戴(右)為了照顧罹患腦瘤愛妻，決定暫離球隊。(美聯社資料照)

愛情的力量真偉大，鵜鶘主控哈勒戴決定暫時離開球隊，只為了照顧罹患腦瘤的愛妻。

根據美國《NOLA》網站報導，哈勒戴的老婆蘿倫近日頭部疼痛不堪，就醫檢查後發覺腦部有腫瘤，所幸是良性，只需動手術即可治療，然而，有身孕的蘿倫短時間內無法接手開刀治療，因此必須忍耐一段時間，直到孩子生下後才能動手術。

哈勒戴毅然決定暫時離開球隊，全心全意地照顧老婆。哈勒戴表示，「對我而言，家庭比籃球更重要，世界上沒有任何人事物比老婆更重要。」

對此，鵜鶘隊表達全力支持，總教練金斯利說，他現在最重要的事就是陪伴在妻子身邊，所有隊員都會無條件的協助他，幫助他們度過難關。

其實蘿倫的知名度絲毫不比哈勒戴來得遜色，因為她是美國女足隊的主力球員，曾幫助美國隊拿下2008年北京與2012年倫敦奧運金牌，2013年與哈勒戴共結連理，去年高掛戰袍退休，原本的預產期是10月中旬，如果情況允許的話，夫妻兩人打算催生，提前在9月下旬讓小孩子生下來，隨後盡快安排蘿倫接受手術治療。至於哈勒戴何時能歸隊就得看蘿倫的狀況，鵜鶘新球季首戰是10月26日。

(中時電子報)