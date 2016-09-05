遠航攜手一之鄉，送愛心到金門

遠航與一之鄉致贈中秋禮盒給扶助家庭代表，左二為一之鄉事業開發處長侯禹充，右三為遠航空服處副總盧紀融。（遠航提供）

遠航與一之鄉至官澳地區拜訪家扶中心案家代表。（遠航提供）

迎接中秋佳節來到，遠東航空今年特別與知名糕餅品牌一之鄉攜手推出「中秋溫馨有愛」送愛心到離島公益活動，今（5）日啟航飛到金門，偕同金門家扶中心贈送175盒中秋禮盒給當地扶助家庭，傳遞滿滿愛心和溫馨祝福。

遠航副總經理盧紀融偕經理戴幸芳、一之鄉侯禹充處長及張乃文課長等人致贈中秋禮盒給金門家扶中心扶助家庭，由金門家扶中心扶幼主委李根遠、主任李桂平代表接受外，也拜訪數戶扶助家庭，祝福大家中秋月圓人團圓。

遠航表示，遠東航空對公益活動不遺餘力，過去也曾招待台灣地區家扶兒童到外島旅遊，以及捐贈大學500萬元獎學金，用心善盡企業社會責任。今年感謝一之鄉公司的攜手合作，也盼望藉此拋磚引玉，有更多企業加入關懷社會的公益活動。

一之鄉公司也表示，該公司長期參與公益活動，以往都偏重在台灣本島，今天首次把愛心送到離島金門，以實際關懷行動回饋社會，希望未來有更多的企業團體加入愛心行列。

(中時)