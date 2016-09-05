遠航攜手一之鄉 送愛心到金門
迎接中秋佳節來到，遠東航空今年特別與知名糕餅品牌一之鄉攜手推出「中秋溫馨有愛」送愛心到離島公益活動，今（5）日啟航飛到金門，偕同金門家扶中心贈送175盒中秋禮盒給當地扶助家庭，傳遞滿滿愛心和溫馨祝福。
遠航副總經理盧紀融偕經理戴幸芳、一之鄉侯禹充處長及張乃文課長等人致贈中秋禮盒給金門家扶中心扶助家庭，由金門家扶中心扶幼主委李根遠、主任李桂平代表接受外，也拜訪數戶扶助家庭，祝福大家中秋月圓人團圓。
遠航表示，遠東航空對公益活動不遺餘力，過去也曾招待台灣地區家扶兒童到外島旅遊，以及捐贈大學500萬元獎學金，用心善盡企業社會責任。今年感謝一之鄉公司的攜手合作，也盼望藉此拋磚引玉，有更多企業加入關懷社會的公益活動。
一之鄉公司也表示，該公司長期參與公益活動，以往都偏重在台灣本島，今天首次把愛心送到離島金門，以實際關懷行動回饋社會，希望未來有更多的企業團體加入愛心行列。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。