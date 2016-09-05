彰和路縣道解編 彰化市公所年編300萬同意接管
彰化縣政府今年度辦理多條縣道解編，縣道138線位在中山高彰化交流道附近特定區路段也在解編範圍，隸屬彰化市轄內長度約480公尺，解編後預估每年將增加2、3百萬元的財政負擔，市公所仍於上月底發出同意函。
今年度縣府大規模辦理縣道解編案，包括138線等16條及5條改編為鄉道路線案；其中縣道138線全長11公里990公尺，涵蓋線西、和美與彰化等3鄉鎮市，此次解編路段為彰和路二段至線東路三段，長度1公里920公尺，將回歸市區道路系統。
彰化市長邱建富指出，138線彰和路二段回歸市公所管轄後，雖然會使公所增添財政負擔，但有關道路養護、路燈修繕與水溝清理等問題，相信未來都能大幅提升管理維護的效率，考量市民福祉公所增加支出也值得。
依據公路法相關規定規定，138線解編案由縣府工務處2月召開縣道調整會議與接管的和美鎮、彰化市達成共識後，報請中央公路總局核定，配合彰化工務段的審查意見，彰化市上月已發函同意接養。
(中時)
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