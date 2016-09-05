媲美保鑣！米娜姬遭偷拍 髮型師美技幫平反

「肉臀饒舌女王」米娜姬遭偷拍，竟不是由保鑣幫她討公道，而是髮型師。(達志影像)

「肉臀饒舌女王」米娜姬(Nicki Minaj)以獨特的個人風格走紅，是西洋樂壇炙手可熱的紅星，人氣強強滾的她，出入都有人幫忙檔人海開道，但她最近發現，自己需要的不是保鑣，而是髮型師！

據TMZ報導，又執法人員爆料，上週六米娜姬跟她的髮型師從新澤西州搭機，而後一排的乘客疑似是她的粉絲，一直試圖偷拍巨星，這鬼祟的行為很快地被米娜姬發現，而她還沒說話，髮型師倒是先行動了，竟一個轉身勇猛來了招「空手奪手機」，且動作很快地開始刪照片，殺得手機主人措手不及。

該名粉絲驚嚇之餘，很快地奪回了手機，並在降落後惱羞成怒報案，洛杉磯警方因此介入了此事，最後警方詢問了所有相關人，但沒人被逮捕，唯一賺到的只有米娜姬，因為她不但保住了隱私，還發現身旁有一個擁有雙重才華的人才！

(中時電子報)