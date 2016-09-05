中秋烤肉 中市公共場所開放2處

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中秋節將屆，全民烤肉的季節又來到，台中市政府今天提醒，全市僅開放清水鰲峰山公園烤肉區及北屯中正露營區可以烤肉，其餘公園、綠地都禁止烤肉及野炊。

烤肉成為中秋節的應景活動，中秋節前後就可以聞到烤肉香，市府提醒民眾，一般公園綠地禁止烤肉及野炊，全市只有鰲峰山公園烤肉區及中正露營區等兩處公共場所可以烤肉。

台中市建設局指出，台中市所有公園、綠地與園道，僅有清水鰲峰山公園烤肉區及北屯中正露營區可以烤肉，建設局將在9月15日至18日中秋連假期間，在公告地點以外的區域加強重點巡查取締。

建設局表示，依據「臺中市公園及行道樹管理自治條例」第13條第1項第10款規定，公園、綠地與園道內不得有擅自營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚帳的行為。

建設局說，若民眾於公告地點外的公園綠地內烤肉，不僅會對綠地造成不良影響，園內設施也可能因此受損；一旦發現違規，市府將依法開罰新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，請民眾遵守規定。1050905

(中央社)