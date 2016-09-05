洪秀柱指蔡主席權力大 綠：沒有評論
外界認為中國國民黨開放地方黨部主委直選是弱化黨主席權力，國民黨主席洪秀柱今天表示，民主進步黨也是直選，但黨主席蔡英文權力很大，不但大，而且獨裁。
針對洪秀柱的相關批評，民主進步黨發言人黃適卓回應表示，身為政黨領導人應該有一定的格局與態度，所?的話、所為之事，對於社會都有一定的責任。恣意或情緒化的批評，對社會和諧沒有幫助，希望國民黨可以誠懇面對自身的黨務改革，至於「對洪主席的批評，我們沒有評論」。
洪秀柱下午在國民黨第19屆中央委員會第4次會議致詞，談到昨天全代會通過地方黨部主委直選時說，目前地方黨部主委已經秉持用在地人、在地用人原則，就可知道國民黨是一步一步邁向改革。
她表示，當然要實施地方黨部主委直選，但也會有某些疑慮，民進黨這樣做，是否師法？利弊得失要仔細評估，去蕪存菁，會發生弊端的要棄而不用，建立可長可久制度。建立制度，並非一蹴可幾，否則會徹底崩盤，絕不是今天說明天就做到。
此外，洪秀柱認為未來國民黨在論述、人才培育與組改3方面要努力。她表示，只要贏得2018年選舉，2020大選絕對有望；當國民黨贏回政權，還怕人才沒出路嗎？怕的是位置空出來，沒人有能力做，所以要發掘、培育人才。
她並說，國民黨面臨這麼大衝擊，不再是以前「大宅門」式的龐大組織，必須採取精兵政策，必須採取志工化、年輕化、扁平化。1050905
(中央社)
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