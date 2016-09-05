陸迎歐巴馬爆插曲 官員起口角記者傻眼

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美國總統歐巴馬3日抵達杭州準備出席20國集團（G20）峰會時，美國和中國大陸官員在停機坪爆發口角。「紐約時報」記者表示，從沒看過東道主阻擋新聞媒體目睹歐巴馬下機。

路透社報導，1名大陸官員對1名白宮新聞幕僚咆哮，這名幕僚當時正指示外國記者站立位置，以拍攝歐巴馬步下空軍一號的鏡頭。

「紐約時報」網站報導，這名白宮工作人員向大陸安全官員提出抗議，說這不是正常外交儀節，對方大聲說：「這是我們的國家。這是我們的機場。」

紐時說，違反外交慣例情況不只這一樁。當時沒有舷梯讓歐巴馬走下機讓電視攝影機拍，他反而是從機腹現身，一個通常留給高度維安行程使用的出入口，例如阿富汗。

報導還說，這一幕讓美國國家安全顧問萊斯（Susan E. Rice）困惑且不悅。之後她和副手羅茲（Benjamin J. Rhodes）彎下身子越過媒體分隔線，想走近歐巴馬，但兩人立即遭同一名大陸官員指責。

路透社報導，萊斯有回應這名大陸官員，但站在空軍一號專機機翼下的記者聽不清楚她的對話。

路透社記者說，目前並不知道這名大陸官員的姓名，且也無法確定這名官員是否知道萊斯是美方高層官員而非記者。

「每日郵報」（Daily Mail）網站說，雙方語氣都很不客氣，美國特勤局探員馬上介入，護送萊斯走過。紐時報導，萊斯事後答覆媒體詢問時說，「他們的行為出乎意料」。

紐時說，這趟行程，記者惹麻煩的威脅並不大。大陸嚴格限制外媒報導整場峰會。3日晚宴後，大陸國家主席習近平和歐巴馬散步時，大陸把可隨行的美國記者名額從6人砍到3人，最後實際上只有1名記者獲准隨行。

一名大陸官員向美方官員解釋說：「這是我們的安排。」這名美國官員說：「你們的安排老在變。」1050905

(中央社)