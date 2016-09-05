氣候變遷 非洲大壩瘧疾風險恐倍增
研究人員今天表示，非洲水壩附近居民面臨瘧疾風險的人數，在2080年前將攀升近倍至2500萬人。而瘧疾未現蹤的地區，恐因氣候變遷成了傳染區。
路透社報導，根據最新發表在「瘧疾期刊」（Malaria Journal）研究顯示，倘若沒有防治措施，同一時期，和水壩有關的瘧疾案例，每年可能增加2倍至近300萬人。
任職加州大學，同時也是這項研究報告的主筆基柏瑞（Solomon Kbret）表示：「水壩雖明顯帶來很多益處...但氣候變遷對水壩周遭瘧疾所扮演的角色，將根本上改變現有的衝擊。」
「精確的預估這類改變的衝擊，對有效的疾病管制規劃攸關重大。」
瘧疾經由病媒蚊傳播，水壩沿線的淺水坑等靜止不動的死水，容易滋生病媒蚊。
瘧疾每年奪走約40萬條人命，其中大多是撒哈拉沙漠以南的非洲地區的嬰幼兒。
世界衛生組織（WHO）的數據顯示，每年通報瘧疾案例約2億件。1050905
(中央社)
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