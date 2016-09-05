遠航一之鄉攜手 金門送愛

遠東航空與知名糕餅品牌一之鄉攜手推出的「中秋溫馨有愛」愛心送離島關懷公益活動，今天啟航到金門，與金門家扶中心合作，遞送175盒中秋溫馨禮盒給當地受助家庭。

中秋佳節將屆，遠航和一之鄉攜手做公益，推出「中秋溫馨有愛」愛心送離島關懷公益活動；遠航副總經理盧紀融與一之鄉處長侯禹充等人今天飛到金門，致贈禮盒給金門家扶每一戶家庭，由金門家扶中心扶幼主委李根遠和主任李桂平代表接受。之後他們並拜訪代表的扶助家庭，將幸福、平安的關懷直接傳達到扶助家庭手上。

遠東航空公司表示，遠航向來熱心公益，過去也曾招待台灣地區家扶兒童到外島旅遊，並捐贈大學新台幣500萬元獎學金等，善盡企業社會責任。遠航感謝一之鄉一起做公益，希望拋磚引玉，讓更多社會企業能夠共襄盛舉，將公益落實在生活當中。

一之鄉公司處長侯禹充也說，一之鄉以往公益活動偏重在台灣本島地區，這次是第一次把愛心送到金門，感謝遠航帶頭，讓一之鄉有機會共同做公益，同時感謝金門家扶中心，讓一之鄉有機會回饋社會。

金門家扶表示，遠航與一之鄉的關注與資源提供，讓受扶助家庭在這中秋佳節能感受到各界的關心，對金門家扶中心意義重大。1050905

(中央社)