亞洲男籃挑戰賽 中華換血授旗將出征

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亞洲男籃挑戰賽將在伊朗德黑蘭開打，中華籃協今天授旗給中華隊，中華籃協理事長丁守中表示，希望藉此增加經驗。總教練閻家驊說，換血勢必有陣痛期，沒有預設戰績目標。

2016年亞洲男籃挑戰賽9日至18日開打，中華隊將於6日啟程，比賽共12隊角逐，預賽分為4組、每組3隊，中華隊和菲律賓、印度同組。

中華隊12名球員為簡偉儒、林郅為、李維哲、蔣淯安、周伯勳、周儀翔、戴維斯（Quincy Davis）、周柏臣、李德威、胡凱翔、劉錚、胡瓏貿，大多是年輕球員。

總教練閻家驊指出，換血是早晚要做的事，只是剛好在他擔任總教練的時候，中華隊前一批主力年齡大約平均33歲，「就算今年讓他們打，明年勢必隨著年齡增長體能會走下坡，還不如早一點讓年輕人接接看。」

閻家驊表示，換血勢必有陣痛期，沒有預設戰績目標，「這次比賽強度對未來絕對有幫助，從這方向思考比較好。」1050905

(中央社)