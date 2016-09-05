斷裂照後鏡引警盤查 意外查獲毒蟲

我要評比

苗栗縣警局竹南分局今天指出，員警執行巡邏勤務途中，發現一部自小客車照後鏡斷裂，上前攔檢，意外查獲林姓駕駛持有並吸食安非他命，斷裂的照後鏡意外讓毒蟲現形。

警方表示，竹南派出所所長陳金順和同仁於3日晚間10時30分許執行巡邏勤務，行經永貞路、天文路口停等紅燈時，發現前方自小客車左側照後鏡斷裂，直覺有異，隨即示意駕駛停車受檢。

駕駛林姓男子當下非但沒有停駛，反而持續往一旁窄巷駛去，經過約50公尺見巷子越來越窄，自知逃逸無望，才下車接受盤查，員警檢視車內物品，赫然發現二級毒品安非他命6小包，共計12.8公克，以及吸食器、電子磅秤等物品。

警方指出，林男起初聲稱照後鏡是日前遭到其他車輛撞擊毀損，才會開車出門尋找維修廠，毒品則是朋友遺留在車內，不過當時已近深夜，修車廠早已打烊，員警追問下，他才坦承毒品為自己持有，且1小時前才剛吸完，接著便開車出門找朋友，未料返家途中遭查獲。

警方訊後依違反毒品危害防制條例，將林男移送苗栗地檢署偵辦，並將持續擴大追查毒品來源；員警事後說，斷裂的照後鏡讓心虛不法毒蟲現形。1050905

(中央社)