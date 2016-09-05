基本工資會議 郭芳煜：努力邀請資方
基本工資審議會議將在8日舉行，資方是否會出席會議成為焦點。勞動部長郭芳煜今天表示，會議一定會開，但會努力邀請資方出席。
勞動部7月底召開基本工資審議委員會，由於資方7名委員全數缺席，其他委員開會後決議，將在今年第3季（9月底前）擇期召開會議，勞動部日前敲定將於8日再開基本工資會議，討論是否調漲時薪等基本工資議題，但資方是否出席仍是未知數。
郭芳煜今天出席勞動部工作生活平衡獎頒獎典禮，典禮前受訪表示，目前資方理事長沒有講話，代表不敢做決定。有時理事長可能因為工作需求或其他因素出國，要湊在一起可能比較不方便，不過勞動部一直盡力在聯絡，「三位次長都分頭在進行、到最後一天都在努力」。
至於媒體詢問基本工資審議會議是否會開成，郭芳煜則表示，會議是一定要開，這是法定的，「9月一定要開，第三季我們別無選擇」，無論如何一定會努力邀請資方來。
此外，郭芳煜也提到，一例一休跟基本工資沒有關聯，要分成兩個來處理，且9月將開議，趁這時候趕快開一開比較好。1050905
(中央社)
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