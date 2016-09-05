統一限量「滿漢御品𤆵燒牛肉麵」 要價248元!

「滿漢御品𤆵燒牛肉麵」（紅蓋），採用特級牛腱肉佐以非油炸波浪麵條，限量1688碗，售價248元。（圖片提供／統一滿漢御品）

（圖二）「尊爵紫蓋滿漢御品𤆵燒牛肉麵」（紫蓋），限量30碗，售價248元。（圖片提供／統一滿漢御品）

還記得今年六月底推出一碗要價248元統一「滿漢御品𤆵燒牛肉麵」嗎? 限量999碗被一掃而空。適逢中秋佳節，此次除販售「滿漢御品𤆵燒牛肉麵」（紅蓋）限量1688碗，更推出限量「尊爵紫蓋滿漢御品」（紫蓋）30碗，以象徵皇家的紫色為碗蓋色系，每人限購一碗，售價均為248元。

牛肉是影響「滿漢御品𤆵燒牛肉麵」是否能生產的關鍵因素，因選用每頭牛僅有1%的特級牛腱肉，腱肉腱花分布均勻之特選部位，非油炸波浪麵配上特製高湯。9月8日下午1點半於101購物中心的7-11台金門市開賣，數量有限售完為止。

（圖一）圖為「滿漢御品𤆵燒牛肉麵」（紅蓋），採用特級牛腱肉佐以非油炸波浪麵條，限量1688碗，售價248元。（圖片提供／統一滿漢御品）

（圖二）「尊爵紫蓋滿漢御品𤆵燒牛肉麵」（紫蓋），限量30碗，售價248元。（圖片提供／統一滿漢御品）

(中時)