日本老牌女星過世才3年 25歲愛女淪AV女優

已逝女星坂口良子愛女坂口杏里，出道8年仍沒闖出成績，今日驚爆轉行當AV女優。（圖／取材自網路、坂口杏里Twitter）

曾演出《青春火花》、《危巢乳燕》、《新青春火花》等人氣日劇的日本老牌女星坂口良子，在2013年因結腸癌及肺炎病逝，享年57歲。而其25歲愛女坂口杏里女承衣缽，於2008年頂著星二代光環出道，但出道至今8年仍沒闖出任何成績，今日卻被人爆出將正式轉型當AV女優，讓外界相當感慨。

日媒今日爆出坂口杏里在秋天將推出AV處女作。（圖／取材自東京Sports）

坂口杏里雖有著星二代光環加持，但始終沒能留下演藝代表作，反倒不停靠整形、減肥過度等八卦傳聞搏版面，而據《東京Sports》報導，坂口杏里日前已和事務所解約，並轉簽AV公司MUTEKI，疑似轉行當AV女優，首支作品也預計在秋天推出，而今日則率先公開處女作封面。

不少人對於坂口杏里淪拍AV感到不捨，嘆她不懂得愛護自己，直說坂口良子在天之靈一定不能諒解，但也有人表示，先前也有女星轉行當AV女優反而大紅的前例，只要坂口杏里想清楚，並懂得保護自己就好。

(中時電子報)