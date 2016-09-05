北韓又射彈 日本南韓證實將強化合作

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有鑑北韓今天的最新彈道飛彈試射，日本政府發表聲明表示，日本首相安倍晉三與南韓總統朴槿惠已達成協議，雙方將緊密合作。

路透社報導，聲明中說，安倍與朴槿惠是在中國大陸東部城市杭州舉辦的20國集團（G20）高峰會會外會中，確認合作共識。

根據南韓軍方，北韓今天早上發射的3枚飛彈都是蘆洞（Rodong）中程彈道飛彈，飛了約1000公里。

法新社報導，南韓軍方發言人發表聲明說：「據推測這些都是蘆洞飛彈，射程1000公里，且發射時完全沒有就航行安全對日本發出警告。」

南韓軍方官員透過電話表示，其中至少有1枚落入日本的防空識別區（Air Defence Identification Zone）。（譯者：中央社許湘欣）

(中央社)