美將投120億美元 升級F-15戰機

同為美國第一戰鬥機聯隊(FF)的F-15和F-22。以往這類照片的註解多半是「世代交替」，現在則該改稱「併肩作戰」。(圖/美國空軍)

雖然美國第5代戰機F-35正逐步加大量產數量，不過總產量仍然無法取代過去的F-15與F-16，因此美國空軍決定投入120億美金，徹底升級F-15戰機的性能，並且加大載彈量，使它的對空攔截與威嚇能力更強。

美國有線電視新聞網CNN的報導，美國空軍將要為服役近40年的F-15升級。最初美國空軍並不算這麼做，他們本來打算由F-22以「一換一」的方式，更換全部F-15機隊，也就是至少生產480架。但由於預算緊緊，因此一直到2009年F-22生產線關閉時，只有188 架F-22戰鬥機完成生產，餘下的機隊空缺仍然由F-15繼續服勤。

美國空軍發言人羅伯特.李斯少校(Maj. Robert Leese)說：「此次升級F-15的數量將達到435架，也就是幾乎全部機隊。包括新式雷達、更新任務電腦，以及現代化的通訊設備，和先進的紅外搜索、追踪能力，當然還有電子防禦裝置。」

2040c先進F-15的載彈量概念圖，提升到16枚飛彈。(圖/F-16.NET)

新式F-15也將提升載彈量，從現有的8枚飛彈，一口氣擴增到16枚，使它成為強大的空中獵殺者。這一連串的升級，就是波音公司所提出的「2040年先進F-15」(advanced F-15 2040c) 方案。

在F-22與F-35實際服役之後，美國空軍逐漸發現第五代戰機雖然極具優勢，但是卻有一些始料未及的缺點，比如載彈量不足。F-22雖然勉強可以達到8枚飛彈的裝載量，不過卻是2枚短程、6枚中程；這與F-15的4枚短程、4枚中程相比，顯得不太平均。

另一個出乎意料的缺點就是威懾能力不足。由於F-22匿踪效果太好，因此在截攔闖入領空的敵機時，敵機根本不知道F-22已經起飛攔截，因此就會繼續深入領空，一直到進入目視距離才會發現。如此一來雙方很可能會造成巨大的誤會，甚至爆發空戰，成為巨大的國際外交衝突。

相形之下，不具備匿踪能力的F-15反具備很好的空中威懾實力，闖入領空的不明敵機一知道F-15起飛，多半就會選擇離開，完成攔截的本意，也不致於提升區域緊張。

李斯少校說，「F-15有著無與倫比的空戰紀錄，這種威懾實力在升級之後會繼續保持，做為F-22的最佳後援。」

(中時電子報)