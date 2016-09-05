美將投120億美元 升級F-15戰機
雖然美國第5代戰機F-35正逐步加大量產數量，不過總產量仍然無法取代過去的F-15與F-16，因此美國空軍決定投入120億美金，徹底升級F-15戰機的性能，並且加大載彈量，使它的對空攔截與威嚇能力更強。
美國有線電視新聞網CNN的報導，美國空軍將要為服役近40年的F-15升級。最初美國空軍並不算這麼做，他們本來打算由F-22以「一換一」的方式，更換全部F-15機隊，也就是至少生產480架。但由於預算緊緊，因此一直到2009年F-22生產線關閉時，只有188 架F-22戰鬥機完成生產，餘下的機隊空缺仍然由F-15繼續服勤。
美國空軍發言人羅伯特.李斯少校(Maj. Robert Leese)說：「此次升級F-15的數量將達到435架，也就是幾乎全部機隊。包括新式雷達、更新任務電腦，以及現代化的通訊設備，和先進的紅外搜索、追踪能力，當然還有電子防禦裝置。」
新式F-15也將提升載彈量，從現有的8枚飛彈，一口氣擴增到16枚，使它成為強大的空中獵殺者。這一連串的升級，就是波音公司所提出的「2040年先進F-15」(advanced F-15 2040c) 方案。
在F-22與F-35實際服役之後，美國空軍逐漸發現第五代戰機雖然極具優勢，但是卻有一些始料未及的缺點，比如載彈量不足。F-22雖然勉強可以達到8枚飛彈的裝載量，不過卻是2枚短程、6枚中程；這與F-15的4枚短程、4枚中程相比，顯得不太平均。
另一個出乎意料的缺點就是威懾能力不足。由於F-22匿踪效果太好，因此在截攔闖入領空的敵機時，敵機根本不知道F-22已經起飛攔截，因此就會繼續深入領空，一直到進入目視距離才會發現。如此一來雙方很可能會造成巨大的誤會，甚至爆發空戰，成為巨大的國際外交衝突。
相形之下，不具備匿踪能力的F-15反具備很好的空中威懾實力，闖入領空的不明敵機一知道F-15起飛，多半就會選擇離開，完成攔截的本意，也不致於提升區域緊張。
李斯少校說，「F-15有著無與倫比的空戰紀錄，這種威懾實力在升級之後會繼續保持，做為F-22的最佳後援。」
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範