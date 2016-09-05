軍公教上街頭 社民黨：年金問題不會因此解決

針對年金改革議題，5日社民黨舉行記者會提出看法。（王英豪攝）

針對年金改革議題，5日社民黨舉行記者會指出，社會大眾不反對軍公教上街爭取權利，但真正的問題並不會因此而解決，最終還是要靠年金改革委員會去運作。

社民黨強調目前除了重新檢視年金制度外，最重要的是訂定一個擁有給付上下限、「頂天立地」的基礎年金保障制度，保證國民的老年退休生活才是符合年金制度精神。

(中時)