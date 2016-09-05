南航雙喜臨門 機隊逾700架、全球喜愛榜第13名

南航接收第700架飛機。（圖／南航提供）

中國南方航空在廣州接收最新一架空客A321飛機，從而使其機隊規模達到了700架，在國際航協（IATA）排名中上升至世界第四，刷新了中國航空公司紀錄。目前，國際航協機隊規模排名前三的航空公司分別是：美國航空、達美航空、美聯航。另南航領跑中國內地航空公司，榮獲全球最受喜愛航空公司榜第十三位。

機隊規模達到700架只是南航的一個小目標。南航最新制定的發展規劃顯示，到2020年南航機隊規模將達到1000架、年客運量將達到1.6億人次。機隊規模的擴充背後是南航國際化戰略轉型的成功推進。

南航在國內航空公司中較早實施國際化轉型。尤其是隨著2010年「廣州之路」戰略的推出，南航國際化轉型進入加速階段，根據網路佈局和航線運行特點，機隊規模和機型結構持續進行改良和優化，匹配更加現代化的機上客艙座椅和最新型的娛樂系統，旨在為廣大旅客提供更舒適的乘機體驗。

目前，南航已經形成了由A380領銜，波音777-300ER、787-8、空客A330等超遠程、中遠程寬體機隊全面覆蓋遠端跨洲際航線的寬體機隊以及由空客A320和波音737密集覆蓋國內及東南亞航空網路的窄體機隊。

與機隊規模擴充相得益彰，南航國際化轉型已經進入收穫期。目前，南航國際航線占南航整體航線運力的31%，形成了以廣州、烏魯木齊、北京、重慶四大樞紐齊頭並進，圍繞「廣州之路」發展戰略在歐、美、澳、中東、亞洲各大區域一線市場完成網路覆蓋全球航線網路框架，航線覆蓋除南美以外各大洲，國際座公里比例達31.3%。

南航在廣州樞紐承運旅客量占白雲機場旅客輸送量的49%，中轉旅客量從2009年的105.6萬人次增至2015年的289萬人次，增幅187%,已成為廣州樞紐建設最主要的力量。南航大力打造的「廣州之路」品牌，已深入到歐美澳主流社會，為增強廣東省、廣州市的國際知名度和影響力發揮了重要作用。

據悉，未來五年，南航將按照航線網路佈局的要求，以「適應性、經濟型、靈活性、連續性」的原則持續優化飛機機隊，調整機隊結構，將機隊中機齡較長的機型陸續進行置換和出售，同時陸續新增購買波音787-9、737MAX、空客A320 neo等新一代機型。

同時段，2016年8月底全球知名航空服務調查機構Skytrax近日公佈了全球80家最受喜愛的航空公司榜單（The Most Loved Airlines on Skytrax），中國南方航空領跑中國內地的航空公司，榮獲最受歡迎航空公司第十三位。

Skytrax是全球航空業的權威調查機構，其網站收錄了全球超過420家航空公司。旅客們在乘坐這些公司的航班後，可在該網站上對其座椅舒適度、機上服務、機上餐飲、機內娛樂設施、機內WIFI、機場服務及CP值等8大項目進行點評，並對旅程的總體體驗給予1至10分的評分。Skytrax取各家公司總體體驗平均分進行排名，於近日公佈了80家最受旅客喜愛的航空公司。

作為中國運輸飛機最多、航線網路最發達、年客運量最大的航空公司，南航在榜單中得分7.475分（滿分10分），為中國內地航空公司之首。另外，在7月12日Skytrax發佈的2016全球最佳航空100強中，南航也獲得了第32名的好成績。

(工商)