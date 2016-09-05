悟遠劇坊創新 歌仔戲說雙性人
悟遠劇坊成立邁入第9年，今年推出年度創新大戲《半羽》，首次大膽嘗試以歌仔戲，探討現代－雙性人的問題，訴說自我對話與認同，盼帶給社會正面能量，劇本、戲曲、服裝等都具原創性，將於9月17、18日於宜蘭演藝廳登場，邀縣民一起看戲。
悟遠劇坊2016心靈探索大戲《半羽》，今日呈現精彩片段，宜蘭縣文化局長李志勇表示，戲劇除了能讓人心情愉悅，還有療癒、社會教育功能，劇團幾年來不斷創新，此劇更是傳統結合現代，探討現在社會議題，而非一味說教，極具故事張力。
《半羽》有別於傳統男女愛情戲，深度探索人的內在，團長簡育琳、執行長林紋守2人共飾1人，故事主角為鳳凰山莊莊主，其為雙性人，日為女、夜成男，一人有二靈魂，如何面對他人異樣的眼光？如何選擇自我的感情？如何自我認同、自我肯定？
簡育琳表示，自己想法傳統，一開始看到劇本也很排斥，但希望藉由探討現代議題，吸引年輕人支持傳統繼續，這齣好笑又感人的戲，2小時絕無冷場，期待透過這齣戲，帶給社會正面能量，學習關懷社會邊緣人，同時學習自我對話與認同。
此次劇團動員35名演員，包含蘭陽戲劇團、蘭陽女中等演員，為該團有史以來最大陣仗，執行長林紋守說，此劇歷經3年籌備，傳統的妝髮、傳統的唱腔融合了為本劇新編排的曲調，更加入劇場元素，展現十足原創性，展現大家對歌仔戲的熱情。
《半羽》將於9月17、18日宜蘭演藝廳演出，目前仍有100多張票，購票請上兩廳院售票系統，或洽悟遠劇坊0986-242156。
(中時)
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