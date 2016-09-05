騎重機摔車命危 北榮靠這招救回男大生

1名21歲男大生（左2）去年騎重機打滑摔車，全身多處骨折，肺部更因嚴重鈍傷出血，引發急性呼吸衰竭，台北榮總急診醫師王鑑瀛（左3）在情急之下，首次以無肝素使用葉克膜，並緊急輸血3萬cc、近6名成人全身血液，才撿回一命。傷患及家屬5日出席記者會，表達對醫師滿滿的感謝。中央社記者張茗喧攝 105年9月5日

一名21歲男大生去年騎重機打滑摔車，全身多處骨折，肺部更因嚴重鈍傷出血，引發急性呼吸衰竭，北榮醫師在情急之下，首次以無肝素使用葉克膜，並緊急輸血3萬cc，才撿回一命。

收治患者的台北榮民總醫院急診部外傷科主治醫師王鑑瀛今天表示，傷者到院時肺部嚴重鈍傷，整個肺都泡在血水裡，完全無法呼吸，可說是他執業以來看過最嚴重的肺部傷勢。

王鑑瀛說，一般重大外傷如手、腳嚴重骨折或大量出血，必須使用葉克膜時，醫療團隊都會合併使用抗凝血藥物「肝素」（Heparin），減少血栓形成，降低心機梗塞、腦中風等併發症風險。

不過，該名傷者肺部大片鈍傷血流不止，醫療團隊考量用了肝素恐加劇肺部出血情況，且傷者腦部長期缺氧可能引發更多器官衰竭，情急之下決定捨棄肝素，改以心臟手術常用的「全血」搭配葉克膜，是台北榮總首次在無肝素情況下使用葉克膜。

「這是沒有辦法中的辦法」王鑑瀛說，為了提高全身供氧量，前前後後共替他輸血3萬cc，等同6名成人全身的血液，並且每天用支氣管鏡清除肺部血塊，傷者在加護病房搶救整整22天，總算救回一命。

該名男大生今天也現身北榮記者會，他表示，治療引發的血栓，雖然讓他手左腳腳趾、右手手指得部分截肢，但他對北榮團隊仍充滿感謝，並笑稱自己的命根本就是醫生「撿回來的」。

根據世界衛生組織資料，嚴重創傷是青壯年死亡的主要原因之一，而104年國人死因統計結果，1至24歲以事故傷害居首位，25至44歲也位居前2位。

北榮呼籲，騎乘重機雖為很好的身心活動，但仍需注意個人基本防護，包含穿戴安全帽、護膝、護腕、護肘、車褲等，夜騎需注意視線及道路狀況外，車速尤其重要，騎乘山路或彎路更需同時注意對向來車。1050905

(中央社)