城市科大真人大富翁 助新生認識校園
為了讓新生融入校園，城市科大今天舉行真人大富翁活動，由學生當跑者，用腳力跑完校長室、美食街、圖書館各關卡，藉由遊戲過程來認識校園。
台北城市科技大學學務長馮美瑜表示，這次開學日活動揚棄一般師長冗長的講演形式，希望給新生不一樣的全新感受，藉由人人熟悉的大富翁遊戲概念，讓學生互助合作，用腳力跑完各關卡，也期勉學生學習互相協助的團結力。
遊戲以各班為單位進行競賽，由學生擲骰子，擲到哪個處室單位，學生就必須當跑者，尋找目標後拍照上傳粉絲頁，遊戲從起點到終點共安排23站，包含校長室、各系辦、美食街、圖書館與社團等，籌碼最多的班級獲勝。
城市科大電通系大一新生龍玥秀表示，平常很少這樣跑來跑去，加上與同學剛認識，感到有點不好意思，但學校辦理這項活動很有創意，她也立定志向，要好好學習寫程式，嚮往擔任App程式工程師。
來自馬拉威的外籍生阿智，是城市科大機械系首位來自非洲國家的學生，來台灣學中文已有1年。阿智表示，過去從沒玩過大富翁，對今天的活動感到好奇，未來他最想挑戰的就是數學，希望能把數學學好，未來再搭配機械專業，期待回國後能把自己所學貢獻給國家和人民。1050905
(中央社)
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