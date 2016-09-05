屏東縣印鑑數位化 可跨區申辦
屏東縣印鑑數位化系統自9月1日上線啟用，縣內33鄉鎮市同步開放跨轄區申辦印鑑登記、變更、廢止及核發印鑑證明。
屏東縣政府今天召開記者會，縣長潘孟安表示，今年度戶政事務服務再升級，將全縣服務型態加以整合，全縣33鄉鎮戶政事務所建立印鑑數位化措施，讓位處偏遠地區鄉親在印鑑申辦上免於舟車勞頓之苦，工作地附近就可就近辦理。
潘孟安說，未來更將推動跨縣市系統全國化，讓外縣市工作的民眾省去回到戶籍地辦理的時間成本。潘孟安指出，今年也推出「地政i服務」手機APP及超商申領地政謄本服務，戶政、社政及地政的全面數位化升級。
縣政府民政處指出，以104年度屏東縣受理印鑑服務7萬4927件為例，若每件以節省交通時間40分鐘計算，1年約可有效減少4萬9951小時，換算成時間成本，金額高達新台幣599萬4160元(以基本工資時薪120元計)。
印鑑數位化系統設計多重保障功能，除透過系統驗證印鑑章真偽，並拍攝存檔印鑑章印文、民眾簽名筆跡、及拍攝印鑑章外觀供日後核對。
即日起凡設籍屏東縣，本人親持國民身分證及印鑑章，都可到全縣33鄉鎮市任一戶政事務所或其所屬辦公室就近申辦。1050905
(中央社)
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