交安納課程 教育部：無法源但加強落實
交通部希望將交通安全納入中小學課程時數，教育部今天表示，環教或性平有專法規定納入課程，但交通安全增加時數並無法源依據，但會就現有課程內容加強落實。
交通部長賀陳旦將降低交通事故率列為重要施政，並認為交通安全從小教育的重要，決定積極向教育部爭取，交通部次長王國材今天拜會教育部，爭取中小學每學期6小時交通安全相關課程，大學則是2學分通識課，會中達成4點共識。
教育部終身教育司長黃月麗表示，4點共識包括請大專校院結合服務學習，到社區及中小學推動交通安全、鼓勵大專校院開設相關課程，並請交通部推薦3名交通安全專家學者，參與相關教科書審查，並提供專業意見讓出版社參考。
以現行學校教育來看，黃月麗指出，包括社會、健體、綜合、生活等領域都有交通安全相關教育，為了讓交通安全教育更符合專業，將請交通部推薦專家學者，針對交通安全能力指標提供建議，讓編撰教科書的出版社參考。
黃月麗表示，現在很多學校已將交通安全議題融入課程中，有的還會安排交通安全週來加強宣導，教育部未來也會繼續推動各校落實宣導；而交通部原希望比照環境教育、性平教育等納入課程時數，但這些課程是因有專法規定才規劃時數，而交通安全納入課程時數目前並無相對應的法源規定。
交通安全不只是學校教育的問題，路上常可看到大人帶著小孩一起違規，為交通安全做了不好的示範，黃月麗也表示，交通部認為交通安全的成人教育，是他們的責任，但希望教育部能幫忙在學校部分加強宣導，讓交通安全能往下扎根。1050905
(中央社)
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