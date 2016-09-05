羽協聲明嚴正澄清 絕無秋後算帳
平面媒體今天報導，羽協將對部分選手、教練「秋後算帳」，下午羽協發出聲明嚴正駁斥，表示媒體報導是子虛烏有，希望有心人士不要再以這樣的方式傷害台灣的羽球環境。
平面媒體今天上午以即時新聞方式報導「假認錯真報復，羽協將展開全面反撲」一文，中華民國羽球協會下午發出聲明鄭重表示，該篇報導根本子虛烏有。
羽協在聲明中特別澄清，有關土銀廖冠皓一事，協會早已於該報導前，就與廖冠皓本人以及其家人、所屬球團達成共識，將把罰款退還給廖冠皓。
羽協表示，有關懲處球員、教練一事，協會根本沒有召開紀律委員會議的計畫，自無討論懲處可能。
另外，協會祕書長蔡鴻鵬「辭職已定案」，理事長程俊琅早已覓得新接任人選，將於 9 月份召開理監事會議認可通過。
羽協也提到，立法委員黃國書對台灣體育的關心與支持，協會不僅尊敬也尊重，更期待黃國書委員持續關注台灣體育。
羽協的聲明表示，台灣的羽球經過多年來，球員、球團、企業、協會等各方的合作奮鬥下，不論球員成績、整體環境的提升都看得到，協會希望以有心人士不要再用這種方式進行「汙衊、攻擊式」的烏龍爆料，這對好不容易起飛的台灣羽球勢將造成莫大傷害，希望熱愛、支持羽球的各方攜手為這個環境持續努力。1050905
(中央社)
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