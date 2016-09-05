黨產委員會出招 下月對欣裕台、中投辦聽證會

「不當黨產處理委員會」5日召開掛牌後首次會議，會後記者會上，主委顧立雄（見圖）表示，黨產會通過聽證程序，將於10月7日舉行第1場聽證會，針對中央投資、欣裕台舉辦聽證會。（劉宗龍攝）

不當黨產處理委員會（簡稱CIPAS）今舉行首次委員會議，並於會後舉行記者會。委員會也決議，10月7日將針對中央投資公司、欣裕台公司舉行聽證會。CIPAS主委顧立雄說，國民黨提釋憲案或是相關救濟程序都是他們的權利，委員會予以尊重，但不影響任何調查及聽證程序。

媒體詢問，辦法中規定，依法可動支的費用包含人事費等「正當理由」，國民黨工的退休金是否也是正當理由？

顧立雄表示，政黨及其附隨組織為了支付職雇員薪資或受託管理人報酬、日常水電、電話費、書報費等所需開銷，雖然是屬於必要開支，但委員會認為依法須由黨費、政治獻金、政黨補助費等來支出，「不能將已經被推定不當取得的財產來支付人事費、水電費等必要開銷」。

顧補充，假設政黨要支付薪資或退休金，委員會認為只限於正常黨產支付，除非可以證明是增進公共利益或是避免減損該財產價值的處分，否則原則上都不被允許為正當理由。

媒體也問，已傳出銀行及票券公司對國民黨營事業「抽銀根」，是否允許國民黨處分黨產來償還本息？

顧立雄說，以中投為例，若在聽證程序後被認定為國民黨附隨組織，未來有任何要支付股東的股息，都不能夠再支付，要向清償地所在法院提出「清償提存」。

媒體追問，若還未被認定為附隨組織，是否有權力處分財產？顧表示，依據條例規定，除了正常黨產外，其餘都推定屬不當，國民黨跟附隨組織的處分不當取得的財產也屬無效，中投跟欣裕台的處分也要注意相關規定。

(中時)