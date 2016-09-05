新竹城市馬拉松首創接力賽 7日報名

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「2016新竹城市馬拉松」首創全新「接力組」，讓跑者以6人一組接力方式完成，竹市府5日表示，企業接力賽7日正式開放報名。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年9月5日

「2016新竹城市馬拉松」首創全新「接力組」，讓跑者以6人一組接力方式完成，竹市府今天表示，企業接力賽9月7日正式開放報名。

新竹市長林智堅表示，「2016新竹城市馬拉松」透過新路線、新科技，打造賽事全新感受，為讓新竹在地企業及竹科園區科技公司所屬員工能共同參與，今年首創全新賽事「城市馬拉松接力組」競賽項目。

新竹科學園區副局長許增如表示，跑步不受空間、時間限制，是最好的運動項目之一，這次嶄新的「企業接力賽」有助於企業團結的精神，更能讓園區同仁揮灑汗水、生活更健康，希望竹科企業能夠踴躍報名，對這場有意義的賽事共襄盛舉。

竹市府教育處長謝傳崇表示，期盼藉由本次賽事，讓跑者體會新竹的古蹟、山林和科學園區之美，用雙腳感受城市獨特的人文底蘊和滿滿熱情，體驗這座「正在甦醒的年輕古城」。

城市行銷處長顏章聖表示，此次賽事精神「兩個園區、一個馬拉松」，透過全新路線規劃和賽事規劃，串聯新竹公園和新竹科學園區，也期盼園區企業除了鬥陣參加，更能組成啦啦隊，為跑者吶喊加油。

生涯跑過多場賽事、搏得「超馬王者」稱號的日本名將關家良一表示，西元2012年跑步環島時經過新竹，得到很多在地朋友的幫忙，因此結緣，此後每年都會來到新竹，感受城市魅力。

教育處表示，即將在9月7日開放的企業接力賽網路報名，將提供100組名額，給新竹市及竹科各公司員工。賽制部分，將由各公司企業行號組成6人路跑隊，每人大約需跑7公里，共同完成42公里的賽道競技，完賽時間設定為7小時。

教育處提醒，因為這項接力賽是特別為竹科及新竹市企業設計的全新項目，因此報名條件為所屬公司設籍或有辦公室於新竹市及竹科的各企業行號，報名完成後需檢附相關資料核對完成，才算報名成功。詳情請上活動官網查詢https://event.pbplus.me/event/45/info。1050905

(中央社)