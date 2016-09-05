幫庇護工場促銷月餅 中市長夫人動手做

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中秋節將屆，為了幫公益團體或庇護工場促銷月餅，台中市長夫人廖婉如今天與身障學員一起做月餅，她還呼籲社會大眾發揮愛心，認購月餅。

廖婉如今天在社會局副局長陳仲良的陪同下，前往財團法人伊甸社會福利基金會台中市迦南園烘焙庇護工場，親自操作機器製作麵糰，也與學員共同學習運用各種備料親手做月餅，並參觀月餅禮盒製作流程，現場氣氛溫馨熱鬧。

台中市社會局指出，台中市共有26家身心障礙機構與庇護工廠，教導身心障礙者製作如月餅、手工餅乾、麵包、肥皂或其他伴手禮等，希望協助身障朋友就業與自立；8月20日市長林佳龍為身心障礙機構團體或庇護工場舉辦的促銷活動，訂立6萬5000盒的目標，目前已賣出約3萬8000盒。

廖婉如表示，弱勢朋友每年最大宗的出貨量就是中秋節，希望大家多幫忙弱勢朋友們，月餅無添加防腐劑，衛生品質有保證，呼籲大家提醒提早預購，讓身心障礙機構團體及庇護工場事先規劃製作數量，也能送上最新鮮的月餅給大家享用。

她指出，弱勢朋友們做的月餅，也會送去給獨居老人或社會邊緣戶，讓大家都能分享佳節喜悅。期盼社會能做到老人幫助更年長的長者、弱勢者幫助更弱勢的朋友，在幫助別人之際，從中獲得喜悅與滿足，並找到自我價值，讓善的循環建立更持續下去。

財團法人伊甸社會福利基金會資源發展處中部中心主任蘇真真表示，今年月餅除有傳統型口味小月餅外，更將酸、甜、苦、辣等口味，分別加入月餅中，包括蔓越莓（酸）、地瓜黑糖麻糬（甜）、巧克力抹茶（苦）及芝士（辣）等，口味相當多元。1050905

(中央社)