雨像用倒的 嘉義台南高雄豪雨特報

低壓帶影響，中央氣象局將大雨特報提升為豪雨特報，嘉義縣市、台南、高雄在警報範圍，南投、雲林、台東和屏東則維持大雨特報。

氣象局提醒，今天這些地區將會有局部較大雨勢發生的機率，也可能有雷擊及強陣風，提醒低窪地區民眾留意積水或淹水。

根據氣象局觀測，截至下午4時，嘉義大林鎮時雨量已經超過80毫米，嘉義大埔鄉、台南六甲區、楠西區時雨量也超過70毫米，降雨持續中。1050905

(中央社)