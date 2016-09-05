傳敘政府控制區發生多起爆炸 18人喪生
據敘利亞國營媒體報導，大部分是敘利亞政府控制的的地區今天發生一連串爆炸案，造成至少18人喪生和數10人受傷。
法新社和俄羅斯衛星網報導，爆炸案是發生在政府控制的托土斯（Tartus）和荷姆斯（Homs），以及哈塞克省（Hasakeh），這些地區大部分是由庫德族部隊所控制，但敘利亞政府在當地維持駐軍。
敘國國營媒體說，在托土斯市郊外發生的2起炸彈攻擊中，至少有11人喪生，45人受傷。托土斯市位於海岸省份托土斯省，同時也是總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的據點。
國營電視台說：「阿朱納橋（Arzuna Bridge）發生2起恐怖爆炸案。第1起是汽車炸彈，第2起是1名自殺炸彈客在眾人聚集協助第1起爆炸案的傷者時引爆其炸藥腰帶。」
國營媒體並且報導，東北部的哈塞克省有5人喪生。
另外據路透社引述官方的敘利亞新聞社（SANA）報導，荷姆斯市是遭汽車炸彈攻擊。敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）說，這枚汽車炸彈是攻擊軍方的1個檢查哨，有2名軍官喪生。
國營電視台也說，首都大馬士革郊外，艾索布拉-艾比賈路（al-Sobura-al-Bija）也發生爆炸案。（譯者：中央社簡長盛）1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。