傳敘政府控制區發生多起爆炸 18人喪生

據敘利亞國營媒體報導，大部分是敘利亞政府控制的的地區今天發生一連串爆炸案，造成至少18人喪生和數10人受傷。

法新社和俄羅斯衛星網報導，爆炸案是發生在政府控制的托土斯（Tartus）和荷姆斯（Homs），以及哈塞克省（Hasakeh），這些地區大部分是由庫德族部隊所控制，但敘利亞政府在當地維持駐軍。

敘國國營媒體說，在托土斯市郊外發生的2起炸彈攻擊中，至少有11人喪生，45人受傷。托土斯市位於海岸省份托土斯省，同時也是總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的據點。

國營電視台說：「阿朱納橋（Arzuna Bridge）發生2起恐怖爆炸案。第1起是汽車炸彈，第2起是1名自殺炸彈客在眾人聚集協助第1起爆炸案的傷者時引爆其炸藥腰帶。」

國營媒體並且報導，東北部的哈塞克省有5人喪生。

另外據路透社引述官方的敘利亞新聞社（SANA）報導，荷姆斯市是遭汽車炸彈攻擊。敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）說，這枚汽車炸彈是攻擊軍方的1個檢查哨，有2名軍官喪生。

國營電視台也說，首都大馬士革郊外，艾索布拉-艾比賈路（al-Sobura-al-Bija）也發生爆炸案。（譯者：中央社簡長盛）1050905

(中央社)