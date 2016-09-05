林佳龍：支持年金改革

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台中市長林佳龍表示，站在台灣長久，和未來下一代著想，支持年金改革，順利落實。（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天（5日）在市政會議前受訪時表示，蔡英文總統非常重視年金改革，大家在討論過程，總統特別提到要加強溝通，加速推動，「站在台灣長久，和未來下一代，支持年金改革順利落實！」

林佳龍強調，年金改革的大方向是對的，符合社會需要。

(中時)