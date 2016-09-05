中秋將至 34個國家禁止中國寄遞月餅入境

中國之聲《央廣新聞》報導，中秋節臨近，和遠在國外的親人朋友互寄月餅已列入不少人的計畫中。不過，出入境檢驗檢疫部門表示，月餅並不是你「想寄就寄」，比如美英日澳等部分國家對寄遞月餅有詳細條件規定，此外另有34個國家禁止從中國寄遞月餅入境。

不光月餅出國有規定限制，國外生產的月餅入境也有相關的規定。有出入境檢查檢疫部門的工作人員表示，一盒從新加坡郵寄入境的月餅被查獲，原因就是這盒月餅含有蛋的成分。為什麼含有蛋的月餅會被「揪出來」呢？依據2012年1月中國農業部與大陸國家質檢總局聯合發佈的《中華人民共和國禁止攜帶、郵寄進境的動植物及其產品名錄》規定：含有肉類、蛋等成分的月餅，存在攜帶禽流感、口蹄疫及其他檢疫性疫病傳播的風險，禁止攜帶、郵寄入境。

有類似規定的不只我國，很多國家對郵寄月餅入境都有非常嚴格規定。像美國、澳洲、紐西蘭、加拿大等國，就明確進口月餅餡料中「不能含有蛋黃」。有些國家還有更加細緻的規定，比如對進口月餅的糖分、甜味劑、漂白劑、防腐劑等都有明確的標準。

此外，還有印度、印尼、德國、丹麥、法國、巴西等34個國家禁止從中國寄遞月餅入境。因此，檢查檢疫部門提醒：在郵寄月餅之前，可事先通過國外的官方網站或國外親友詳細瞭解諮詢郵寄目的地國家及地區對郵寄物的檢疫要求，以免造成不必要的損失。

(工商)